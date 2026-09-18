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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN)

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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299073
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Комлектация
Комплектация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х12
Вес, кг.
1.42

Описание товара Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN)

Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue, выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма, поможет надежно сохранить внушительный объем информации любого типа: фотографии, музыку, видеозаписи и документы, резервные копии и образы дисков. Входящий в комплект кабель стандарта USB 3.0 обеспечивает как передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, так и питание портативного накопителя.Жесткий диск Western Digital My Passport оптимально подходит для использования с компьютерами, работающими на Windows 8 и 10. К нему прилагаются специальные утилиты, с помощью которых можно удобно и просто выполнять резервное копирование хранящейся на нем информации и надежно защищать ее от посторонних путем установки пароля.Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue заключен в стильный корпус голубого цвета толщиной всего 1,11 см, в котором объединяются гладкая и рифленая поверхности. На накопитель предоставляется трехлетняя гарантия производителя.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Passport 2Tb Light Blue (WDBYVG0020BBL-WESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Комлектация
Комплектация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue, выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма, поможет надежно сохранить внушительный объем информации любого типа: фотографии, музыку, видеозаписи и документы, резервные копии и образы дисков. Входящий в комплект кабель стандарта USB 3.0 обеспечивает как передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с, так и питание портативного накопителя.Жесткий диск Western Digital My Passport оптимально подходит для использования с компьютерами, работающими на Windows 8 и 10. К нему прилагаются специальные утилиты, с помощью которых можно удобно и просто выполнять резервное копирование хранящейся на нем информации и надежно защищать ее от посторонних путем установки пароля.Внешний жесткий диск WD My Passport 2TB Blue заключен в стильный корпус голубого цвета толщиной всего 1,11 см, в котором объединяются гладкая и рифленая поверхности. На накопитель предоставляется трехлетняя гарантия производителя.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
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Отзывы


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