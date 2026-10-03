Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
Внешний жесткий диск WD сочетает в себе надежность и портативность, предлагая идеальное решение для хранения и переноса данных. С весом всего 0,5 кг, этот компактный накопитель с форм-фактором 2,5 дюйма является отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность и удобство использования в любых условиях. Тип накопителя — HDD, что обеспечивает оптимальное соотношение цены и емкости, делая его идеальным вариантом для хранения больших объемов информации, будь то документы, фотографии или видеоматериалы. Данный внешний жесткий диск от бренда WD известен своей прочностью и долговечностью, предоставляя пользователям уверенность в сохранности данных. Независимо от того, где вы находитесь, этот внешний накопитель станет надежным спутником, обеспечивая быстрый и легкий доступ к вашим файлам.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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