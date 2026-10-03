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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)

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Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 5
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 5
  • Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 299072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
11 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х12
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)

Внешний жесткий диск WD сочетает в себе надежность и портативность, предлагая идеальное решение для хранения и переноса данных. С весом всего 0,5 кг, этот компактный накопитель с форм-фактором 2,5 дюйма является отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность и удобство использования в любых условиях. Тип накопителя — HDD, что обеспечивает оптимальное соотношение цены и емкости, делая его идеальным вариантом для хранения больших объемов информации, будь то документы, фотографии или видеоматериалы. Данный внешний жесткий диск от бренда WD известен своей прочностью и долговечностью, предоставляя пользователям уверенность в сохранности данных. Независимо от того, где вы находитесь, этот внешний накопитель станет надежным спутником, обеспечивая быстрый и легкий доступ к вашим файлам.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск WD сочетает в себе надежность и портативность, предлагая идеальное решение для хранения и переноса данных. С весом всего 0,5 кг, этот компактный накопитель с форм-фактором 2,5 дюйма является отличным выбором для пользователей, которым важна мобильность и удобство использования в любых условиях. Тип накопителя — HDD, что обеспечивает оптимальное соотношение цены и емкости, делая его идеальным вариантом для хранения больших объемов информации, будь то документы, фотографии или видеоматериалы. Данный внешний жесткий диск от бренда WD известен своей прочностью и долговечностью, предоставляя пользователям уверенность в сохранности данных. Независимо от того, где вы находитесь, этот внешний накопитель станет надежным спутником, обеспечивая быстрый и легкий доступ к вашим файлам.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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