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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585479
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Описание товара Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый
Внешний SSD Samsung T7 Shield ? надежный диск, выполненный в металлическом корпусе с защитой от влаги, от пыли, от ударов в соответствии со стандартом IP65. Рельефная поверхность корпуса снижает риск скольжения диска по гладкой поверхности. Он рассчитан на высокие нагрузки и эксплуатацию в экстремальных условиях. Обладая объемом 1000 ГБ, накопитель Samsung T7 Shield позволяет хранить большие коллекции фильмов, сериалов, музыкальные коллекции, а также все домашние фото и видеоролики. О широкой совместимости диска говорит подключение через интерфейс USB 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) Type-C. Его можно подключать не только к компьютерам, планшетам или смартфонам при помощи соответствующего кабеля, но и к телевизорам и к игровым консолям. Модель подходит для потокового воспроизведения без задержек благодаря высоким скоростным характеристикам. Скорость чтения и записи соответствует показателям 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек.
Внешний SSD Samsung T7 Shield ? надежный диск, выполненный в металлическом корпусе с защитой от влаги, от пыли, от ударов в соответствии со стандартом IP65. Рельефная поверхность корпуса снижает риск скольжения диска по гладкой поверхности. Он рассчитан на высокие нагрузки и эксплуатацию в экстремальных условиях. Обладая объемом 1000 ГБ, накопитель Samsung T7 Shield позволяет хранить большие коллекции фильмов, сериалов, музыкальные коллекции, а также все домашние фото и видеоролики. О широкой совместимости диска говорит подключение через интерфейс USB 3.2 Gen2 (3.1 Gen2) Type-C. Его можно подключать не только к компьютерам, планшетам или смартфонам при помощи соответствующего кабеля, но и к телевизорам и к игровым консолям. Модель подходит для потокового воспроизведения без задержек благодаря высоким скоростным характеристикам. Скорость чтения и записи соответствует показателям 1050 Мбайт/сек и 1000 Мбайт/сек.
Комментарий:
Взял сразу 2 диска. Приехали быстро. Отработали несколько крупных проектов на блэкмеджиках 6к про и новых пиксисах, все супер
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целости и сохранности. Скорость и объем памяти соответствуют описанию
Андрей
Достоинства:
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Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0K/WW) Бежевый
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жесткий диск В активном использовании больше 2х месяцев, работает шустро: подходит для работы с фото-видео проектами и для игр Для хранения тоже гуд
Достоинства:
Комментарий:
поддерживает заявленные параметры
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Крохотный. Можно таскать с собой везде. В комплекте идут кабели.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный, шустрый, маленький размером-компактный
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, удобный переносной винт.
Достоинства:
Комментарий:
Взял сразу 2 диска. Приехали быстро. Отработали несколько крупных проектов на блэкмеджиках 6к про и новых пиксисах, все супер
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целости и сохранности. Скорость и объем памяти соответствуют описанию
Достоинства:
+