Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S)
Прикоснись к роскоши, легкий Transcend StoreJet 25C3S — это не просто еще один внешний жесткий диск, это стильный аксессуар. StoreJet 25C3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и портом USB Type-C, что обеспечет непревзойденную скорость передачи данных. Поставляется с файловой системой NTFS, что позволяет начать его использование сразу после распаковки. Стильный корпус имеет полированную матовую поверхность из анодированного алюминия и прекрасно сочетается по стилю с Вашими другим устройствами. А рельефный логотип Transcend на его поверхности и обработанные края являются отличительным знаком, подтверждающим высокое качество изготовления и дизайна. Transcend StoreJet 25C3S внешний жесткий диск имеет предельно малую толщину, которая составляет всего 9,95 мм, и займет минимум места в вашей сумке или портфеле. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а его вес составляет всего 133 г, что делает этот накопитель прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка. Внешний жесткий диск StoreJet 25С3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 5 Гб/с.
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