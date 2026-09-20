Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Silicon Power 2.0TB PC60 (SP020TBPSDPC60CK)
Внешний жесткий диск Silicon Power предлагает превосходное сочетание производительности и стиля для хранения и передачи ваших данных. С объемом памяти 2 Тб и использованием технологии SSD, этот накопитель обеспечивает высокоскоростной доступ к вашим файлам и максимальную надежность. Элегантный корпус из пластика выполнен в классическом черном цвете, что делает устройство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот диск идеальным выбором для мобильного использования, легко помещающимся в сумке или кармане. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A гарантирует быструю передачу данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков и ПК до игровых консолей. Бренд Silicon Power зарекомендовал себя как надежный производитель высококачественных устройств хранения, предлагающий пользователям сочетание современных технологий и доступной цены. Выбирая этот диск, вы получаете надежное и мощное решение для повседневного использования.
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