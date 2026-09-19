Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 490011
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Адаптер питания, Кабель USB Type-C - Type-C, накопитель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х11
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25)
Жизнь — это приключение. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme повышает эффективность, а значит, подходит для вашего мобильного образа жизни. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения! Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Адаптер питания, Кабель USB Type-C - Type-C, накопитель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Жизнь — это приключение. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme повышает эффективность, а значит, подходит для вашего мобильного образа жизни. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения! Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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