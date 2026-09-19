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Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25)

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Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 1
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 2
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 3
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 4
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 5
Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 1
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 2
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 3
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 4
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 5
  • Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 490011
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Адаптер питания, Кабель USB Type-C - Type-C, накопитель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х11
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25)

Жизнь — это приключение. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme повышает эффективность, а значит, подходит для вашего мобильного образа жизни. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения! Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.

Отзывы о товаре Внешний SSD SanDisk 1TB (SDSSDE61-1T00-G25)




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Адаптер питания, Кабель USB Type-C - Type-C, накопитель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Жизнь — это приключение. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme повышает эффективность, а значит, подходит для вашего мобильного образа жизни. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения! Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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