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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40ER3CA) красный купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40ER3CA) красный

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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40ER3CA) красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492240
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.57

Описание товара Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40ER3CA) красный

Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.



Теги товара: 4 тб, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40ER3CA) красный




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.


Теги товара: 4 тб, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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