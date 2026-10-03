Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)
Внешний жесткий диск A-Data представляет собой идеальное решение для хранения больших объемов данных, предлагая 4 Тб памяти для ваших файлов, фотографий, видео и документов. Надежность и долговечность устройства обеспечиваются прочным корпусом, выполненным из сочетания пластика и резины, что не только защищает диск от повреждений, но и делает его устойчивым к скольжению. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот жесткий диск компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которые часто находятся в движении. Элегантный черный цвет придает устройству стильный и сдержанный вид, гармонично вписывающийся в любую рабочую среду. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что значительно ускоряет процесс копирования больших файлов и облегчает резервное копирование. Бренд A-Data известен своим качеством и передовыми технологиями в области хранения данных, что делает данный внешний жесткий диск надежным выбором как для личного использования, так и для профессиональных нужд.
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