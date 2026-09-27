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Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK)

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Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 8
Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 8
  • Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401334
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK)

Внешний жесткий диск Netac сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот SSD-диск объемом 1 Тб предлагает надежное и быстрое хранение данных благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C, обеспечивающему высокую скорость передачи данных. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко носить устройство с собой. Прочный корпус, выполненный из металла и пластика, защищает внутренние компоненты и придаёт изделию современный вид в элегантном черном цвете. Произведенный в Китае, этот продукт от бренда Netac идеально подходит для пользователей, ценящих производительность и надежность в повседневной работе с большими объемами данных.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z9 1Tb (NT01Z9-001T-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот SSD-диск объемом 1 Тб предлагает надежное и быстрое хранение данных благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C, обеспечивающему высокую скорость передачи данных. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма позволяет легко носить устройство с собой. Прочный корпус, выполненный из металла и пластика, защищает внутренние компоненты и придаёт изделию современный вид в элегантном черном цвете. Произведенный в Китае, этот продукт от бренда Netac идеально подходит для пользователей, ценящих производительность и надежность в повседневной работе с большими объемами данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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