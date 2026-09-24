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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый

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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 1
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 2
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 3
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 4
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 5
Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Объем
1 Тб
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 5
  • Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 380 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый
18 380 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
резиновый чехол и 12-дюймовый кабель для подключения USB-C к USB-С
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
90

Описание товара Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый

Лидирующие в отрасли скорости чтения/записи до 2000 МБ/с. Требуются совместимые устройства для достижения производительности USB 3.2 Gen 2x2 USB-C. Компактный и легкий форм-фактор для удобного хранения в дороге. До 4 ТБ для поддержки изображений высокого разрешения, видео 8K и больших документов. Испытан на водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность благодаря входящему в комплект резиновому чехлу.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
резиновый чехол и 12-дюймовый кабель для подключения USB-C к USB-С
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Лидирующие в отрасли скорости чтения/записи до 2000 МБ/с. Требуются совместимые устройства для достижения производительности USB 3.2 Gen 2x2 USB-C. Компактный и легкий форм-фактор для удобного хранения в дороге. До 4 ТБ для поддержки изображений высокого разрешения, видео 8K и больших документов. Испытан на водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность благодаря входящему в комплект резиновому чехлу.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD накопитель Kingston USB3.2 Gen2x2 1TB SXS2000/1000GA XS2000 серебристый - по цене 18380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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