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Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black

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Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 1
Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 2
Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
  • Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 1
  • Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 2
  • Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black
17 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х12
Вес, г.
240

Описание товара Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black

В каждом путешествии нужен Passport. My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
В каждом путешествии нужен Passport. My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD WD 4Tb (WDBPKJ0040BBK-WESN) Black - этот товар вы можете купить по цене 17330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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