Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)
Внешний жесткий диск Seagate – это надежное решение для хранения большого объема данных в компактном и стильном устройстве. Оснащенный накопителем форм-фактора 2.5 дюйма, данный диск выполнен в прочном пластиковом корпусе, обеспечивающем легкость и портативность. С впечатляющим объемом хранения в 4 Тб, он позволяет сохранять огромное количество файлов, будь то фотографии, видео, документы или программы. Данный внешний HDD от Seagate поддерживает интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует быструю передачу данных и совместимость с большинством современных устройств. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера, будь то офис или домашний кабинет. Seagate, как один из ведущих брендов в области хранения данных, гарантирует высокое качество и надежность своего оборудования, что делает этот внешний жесткий диск идеальным выбором для пользователей, ценящих комбинацию вместительности, производительности и стиля.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
всем доволен, за свои деньги хороший вариант. пользуюсь уже пол года , нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший HDD, Seagate на 4 ТБ. Сначала брал на 1 ТБ, потому что была необходимость и не пожалел. Пока что мало времени прошло с покупки нового. Дополню отзыв через 2-3 недели. Дополнено: замечаний нет, всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый диск но стало вываливаться гнездо куда провод подключается
Достоинства:
Комментарий:
Такой диск заказывал племяннице. Она оценила его на 5+ Беру себе
Достоинства:
Комментарий:
По первым ощущениям, всё хорошо. Хотя то, насколько сильно в таких масштабах отличается реальный объём от маркетингового, уже прямо-таки поражает ))) 4Тб равно 3,63Тб в реальности. Мда, дела... А так, работает без нареканий. Упаковка запечатана заводской пломбой, то есть вроде бы новый... По умолчанию отформатирован в exFAT, а не в NTFS, как другие диски от Seagate, выходившие в продажу в прошлом. Кому важно, не забудьте переформатировать перед использованием. Хотя для основной массы покупателей разницы не будет заметно.
Достоинства:
Комментарий:
завис на 3,5ТБ загрузки памяти и блокирует копирование
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск! брал по скидке за 11т.руб., пришел в срок, в целости в коробочке с кабелем( короткий к сожалению ), определяется исправно, быстрая запись, обьем чуть меньше 4т (точнее 3.7 где то). в целом доволен, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро Но разьема куда вставлять кабель просто физически нету
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, заводская упаковка целая, диск целый, диск работает без шума.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, новый. Быстрая доставка порадовала. Единственное замечание - бракованный кабель USB 3.0 Micro B Комплектный кабель в USB 3.0 выдавал скорость 20-23Мб/сек, а в USB 3.2 показал 30-40Мб/сек Я взял кабель от предыдущего внешнего HDD и он уже выдал 140Мб/сек с порта USB 3.2 Если кто-то столкнулся с медленной скоростью передачи файлов, советую попробовать заменить кабель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, компактный, проверила в пункте выдачи, все подключилось и работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, все пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Не соответствует действительности. Обман полный. Диск был разделен на два тома. Нет там 4 тб .всего то там около 150 гб. Сдал сразу. Не видитесь на скидки.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, скорость чтения и записи пока на диске много свободного места нормальная около 100, но чем больше заполняется тем меньше скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний жёсткий отличный мне понравился все отлично компактный вместительный много места внешний вид класс рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Попался бракованный диск. Запись с компа на него 20 Мб/с, что подтвердилось замерами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Быстрый. Даже макбук его видит без танцев с бубнами. Жаль только, что по факту он около 3,5 ТБ, а не 4
Достоинства:
Комментарий:
сигейт это конечно топ, работает отлично, скорость тоже норм. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, в комплекте провод. Внешний вид 10/10, небольшой, лёгкий, стильный. Пр объёму все чётко, как написано, по скорости записи не уступает другим hdd, не быстро и не медленно, пользуюсь чуть больше месяца, работает!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее решение для хранения фильмов. Опознается телевизором LG (произ-во 2022 года), но с задержкой, так как большой объем долго считывается при подключении.
Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)
Достоинства:
Комментарий:
всем доволен, за свои деньги хороший вариант. пользуюсь уже пол года , нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший HDD, Seagate на 4 ТБ. Сначала брал на 1 ТБ, потому что была необходимость и не пожалел. Пока что мало времени прошло с покупки нового. Дополню отзыв через 2-3 недели. Дополнено: замечаний нет, всё супер!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрый диск но стало вываливаться гнездо куда провод подключается
Достоинства:
Комментарий:
Такой диск заказывал племяннице. Она оценила его на 5+ Беру себе
Достоинства:
Комментарий:
По первым ощущениям, всё хорошо. Хотя то, насколько сильно в таких масштабах отличается реальный объём от маркетингового, уже прямо-таки поражает ))) 4Тб равно 3,63Тб в реальности. Мда, дела... А так, работает без нареканий. Упаковка запечатана заводской пломбой, то есть вроде бы новый... По умолчанию отформатирован в exFAT, а не в NTFS, как другие диски от Seagate, выходившие в продажу в прошлом. Кому важно, не забудьте переформатировать перед использованием. Хотя для основной массы покупателей разницы не будет заметно.
Достоинства:
Комментарий:
завис на 3,5ТБ загрузки памяти и блокирует копирование
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск! брал по скидке за 11т.руб., пришел в срок, в целости в коробочке с кабелем( короткий к сожалению ), определяется исправно, быстрая запись, обьем чуть меньше 4т (точнее 3.7 где то). в целом доволен, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро Но разьема куда вставлять кабель просто физически нету
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, заводская упаковка целая, диск целый, диск работает без шума.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, новый. Быстрая доставка порадовала. Единственное замечание - бракованный кабель USB 3.0 Micro B Комплектный кабель в USB 3.0 выдавал скорость 20-23Мб/сек, а в USB 3.2 показал 30-40Мб/сек Я взял кабель от предыдущего внешнего HDD и он уже выдал 140Мб/сек с порта USB 3.2 Если кто-то столкнулся с медленной скоростью передачи файлов, советую попробовать заменить кабель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, компактный, проверила в пункте выдачи, все подключилось и работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, все пока работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Не соответствует действительности. Обман полный. Диск был разделен на два тома. Нет там 4 тб .всего то там около 150 гб. Сдал сразу. Не видитесь на скидки.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию, скорость чтения и записи пока на диске много свободного места нормальная около 100, но чем больше заполняется тем меньше скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний жёсткий отличный мне понравился все отлично компактный вместительный много места внешний вид класс рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Попался бракованный диск. Запись с компа на него 20 Мб/с, что подтвердилось замерами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Быстрый. Даже макбук его видит без танцев с бубнами. Жаль только, что по факту он около 3,5 ТБ, а не 4
Достоинства:
Комментарий:
сигейт это конечно топ, работает отлично, скорость тоже норм. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, в комплекте провод. Внешний вид 10/10, небольшой, лёгкий, стильный. Пр объёму все чётко, как написано, по скорости записи не уступает другим hdd, не быстро и не медленно, пользуюсь чуть больше месяца, работает!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее решение для хранения фильмов. Опознается телевизором LG (произ-во 2022 года), но с задержкой, так как большой объем долго считывается при подключении.