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Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)

5 Отзывы
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Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 1
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 2
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 3
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 4
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 5
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 6
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 7
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 1
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 2
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 3
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 4
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 5
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 6
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 7
  • Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491434
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
280

Описание товара Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)

С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)

Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за небольшие деньги, используется для архива фото, видео и документов.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто потрясающий SSD за свои деньги. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, работает хорошо, тихий и вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
владимир к.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! беру только этот бренд! читал про все накопители - seagate самый лучший! он неприхотливый в работе! лучшая рабочая лошадка! ( цена в этот раз за 5 тб супер! ) Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
брал для изъятия из корпуса и замены в NAS. за 5 лет 24x7 не особо тяжёлой нагрузки померло уже 5 таких дисков. но альтернативы нет все равно.



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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за небольшие деньги, используется для архива фото, видео и документов.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто потрясающий SSD за свои деньги. Спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск, работает хорошо, тихий и вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
владимир к.

Достоинства:


Комментарий:
все работает! беру только этот бренд! читал про все накопители - seagate самый лучший! он неприхотливый в работе! лучшая рабочая лошадка! ( цена в этот раз за 5 тб супер! ) Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
брал для изъятия из корпуса и замены в NAS. за 5 лет 24x7 не особо тяжёлой нагрузки померло уже 5 таких дисков. но альтернативы нет все равно.


Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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