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Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)

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Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 1
Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 2
Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 3
Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 520 руб. 
Начислим 313 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)
19 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)

Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой производительности. Этот SSD накопитель обеспечивает впечатляющую емкость в 2 Тб, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших важных данных, мультимедийных файлов и приложений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, диск имеет прочный корпус из металла и пластика, который не только придает устройству современный внешний вид, но и защищает его от внешних воздействий. Форм-фактор 2.5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для переноски, что позволит легко использовать его в любых условиях. Одной из ключевых особенностей этого устройства является интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных, гарантируя быстрое и эффективное взаимодействие с различными устройствами. Независимо от того, работаете ли вы с большими файлами или делаете резервное копирование, этот внешний жесткий диск предложит вам максимальную производительность и надежность. Netac всегда была известна своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный SSD накопитель не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в одном устройстве.



Теги товара: 2 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой производительности. Этот SSD накопитель обеспечивает впечатляющую емкость в 2 Тб, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших важных данных, мультимедийных файлов и приложений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, диск имеет прочный корпус из металла и пластика, который не только придает устройству современный внешний вид, но и защищает его от внешних воздействий. Форм-фактор 2.5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для переноски, что позволит легко использовать его в любых условиях. Одной из ключевых особенностей этого устройства является интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных, гарантируя быстрое и эффективное взаимодействие с различными устройствами. Независимо от того, работаете ли вы с большими файлами или делаете резервное копирование, этот внешний жесткий диск предложит вам максимальную производительность и надежность. Netac всегда была известна своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный SSD накопитель не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в одном устройстве.


Теги товара: 2 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL) - по цене 19520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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