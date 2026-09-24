Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac 2.0Tb Z6S (NT01Z6S-002T-32SL)
Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой производительности. Этот SSD накопитель обеспечивает впечатляющую емкость в 2 Тб, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших важных данных, мультимедийных файлов и приложений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, диск имеет прочный корпус из металла и пластика, который не только придает устройству современный внешний вид, но и защищает его от внешних воздействий. Форм-фактор 2.5 дюйма делает накопитель компактным и удобным для переноски, что позволит легко использовать его в любых условиях. Одной из ключевых особенностей этого устройства является интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных, гарантируя быстрое и эффективное взаимодействие с различными устройствами. Независимо от того, работаете ли вы с большими файлами или делаете резервное копирование, этот внешний жесткий диск предложит вам максимальную производительность и надежность. Netac всегда была известна своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный SSD накопитель не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в одном устройстве.
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