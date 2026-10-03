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Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 1
Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 3
Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
  • Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 430 руб. 
Начислим 343 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK)
21 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK)

На что вы ориентируетесь при выборе хранилища для информации? На простоту и удобство использования? На надежность конструкции? На большой объем для хранения? Всем этим требованиям в полной мере отвечает такой аксессуар как внешний HDD A-Data HV620S [AHV620S-4TU31-CBK]. Портативный диск – обладатель внушительной емкости в 4 ТБ, так что можете себя не ограничивать, выбирая, какие файлы записать на него. HDD A-Data HV620S [AHV620S-4TU31-CBK] сохранит ваши мультимедиа и приложения надежно, форм-фактор устройства - 2.5.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
На что вы ориентируетесь при выборе хранилища для информации? На простоту и удобство использования? На надежность конструкции? На большой объем для хранения? Всем этим требованиям в полной мере отвечает такой аксессуар как внешний HDD A-Data HV620S [AHV620S-4TU31-CBK]. Портативный диск – обладатель внушительной емкости в 4 ТБ, так что можете себя не ограничивать, выбирая, какие файлы записать на него. HDD A-Data HV620S [AHV620S-4TU31-CBK] сохранит ваши мультимедиа и приложения надежно, форм-фактор устройства - 2.5.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HV620S 4Tb (AHV620S-4TU31-CBK) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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