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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 62244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)
12 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
фиолетовый
Комлектация
ПО, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)

Внешний жесткий диск Transcend сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн, обеспечивая надёжное хранение данных. Благодаря прочному корпусу из пластика и резины, устройство защищено от случайных ударов и повреждений, что делает его идеальным выбором для активных пользователей. Объём диска составляет 1 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, документов и мультимедийного контента. Диск оснащён HDD-накопителем с форм-фактором 2.5 дюйма, предлагая оптимальное соотношение производительности и компактности. Фиолетовый цвет корпуса придаёт устройству оригинальный, запоминающийся вид, выделяющий его среди других устройств. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и удобно работать с файлами. Бренд Transcend известен своим вниманием к качеству и надёжности, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и долговечность своих данных.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
фиолетовый
Комлектация
ПО, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний жесткий диск Transcend сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн, обеспечивая надёжное хранение данных. Благодаря прочному корпусу из пластика и резины, устройство защищено от случайных ударов и повреждений, что делает его идеальным выбором для активных пользователей. Объём диска составляет 1 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, документов и мультимедийного контента. Диск оснащён HDD-накопителем с форм-фактором 2.5 дюйма, предлагая оптимальное соотношение производительности и компактности. Фиолетовый цвет корпуса придаёт устройству оригинальный, запоминающийся вид, выделяющий его среди других устройств. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает высокую скорость передачи данных, позволяя быстро и удобно работать с файлами. Бренд Transcend известен своим вниманием к качеству и надёжности, что делает этот внешний жесткий диск отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и долговечность своих данных.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Purple (TS1TSJ25H3P) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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