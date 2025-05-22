Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
В наличии
Код товара: 602793
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
110
Описание товара Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.
Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.