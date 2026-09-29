Внешний SSD Kingston SXS2000/500G
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Kingston SXS2000/500G
Портативный твердотельный накопитель XS2000 компании Kingston обеспечивает скорости USB 3.2 Gen 2x2 для достижения более высокого уровня производительности в компактном внешнем накопителе. Благодаря высочайшей скорости передачи данных XS2000 повышает производительность, не создавая помех для работы. XS2000 — это высокоскоростной вариант хранилища емкостью, который позволяет выгружать и редактировать изображения с высоким разрешением, видеофайлы формата 8K и документы большого размера в мгновение ока. Накопитель спроектирован с расчетом на будущие требования к хранению данных и изначально совместим с большинством устройств. Он подключается с помощью интерфейса USB Type-C, обеспечивая создателям контента возможность доступа к своим данным на любом ПК или мобильном устройстве. Независимо от того, работаете ли вы, отдыхаете или реализуете проект своей мечты, XS2000, включающий съемный прочный чехол и имеющий класс защиты IP554 от воды и пыли, станет идеальным спутником для фотосессий на природе или во время ваших приключений.
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