Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
Внешний SSD A-Data AELI-SE880 ? легкий и компактный диск объемом 512 ГБ, который будет повсюду вас сопровождать. Интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C обеспечивает широкую совместимость с компьютерной техникой, телевизорами. То есть вы можете воспроизводить видео или фото с диска, подключив его через соответствующий разъем к телевизору. Особенность диска A-Data AELI-SE880 в высокой производительности ? на уровне 2000 Мбайт/сек. Именно такой показатель скорости записи и чтения накопителя. Благодаря этому устройство подходит для монтажа фото и видео. Такие параметры также делают SSD идеальным вариантом для использования вместе с игровыми консолями. В его памяти можно хранить большую коллекцию игр.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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