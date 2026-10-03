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Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)

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Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 1
Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 2
Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 3
Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 4
Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 5
Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 1
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 2
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 3
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 4
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 5
  • Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633927
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
Кабель USB 3.2 тип C - C, кабель USB тип C - A, Краткое руководство
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)

Внешний SSD A-Data AELI-SE880 ? легкий и компактный диск объемом 512 ГБ, который будет повсюду вас сопровождать. Интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C обеспечивает широкую совместимость с компьютерной техникой, телевизорами. То есть вы можете воспроизводить видео или фото с диска, подключив его через соответствующий разъем к телевизору. Особенность диска A-Data AELI-SE880 в высокой производительности ? на уровне 2000 Мбайт/сек. Именно такой показатель скорости записи и чтения накопителя. Благодаря этому устройство подходит для монтажа фото и видео. Такие параметры также делают SSD идеальным вариантом для использования вместе с игровыми консолями. В его памяти можно хранить большую коллекцию игр.

Отзывы о товаре Внешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
Кабель USB 3.2 тип C - C, кабель USB тип C - A, Краткое руководство
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD A-Data AELI-SE880 ? легкий и компактный диск объемом 512 ГБ, который будет повсюду вас сопровождать. Интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C обеспечивает широкую совместимость с компьютерной техникой, телевизорами. То есть вы можете воспроизводить видео или фото с диска, подключив его через соответствующий разъем к телевизору. Особенность диска A-Data AELI-SE880 в высокой производительности ? на уровне 2000 Мбайт/сек. Именно такой показатель скорости записи и чтения накопителя. Благодаря этому устройство подходит для монтажа фото и видео. Такие параметры также делают SSD идеальным вариантом для использования вместе с игровыми консолями. В его памяти можно хранить большую коллекцию игр.
Самовывоз
Доставка
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