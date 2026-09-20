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Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)

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Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 1
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 2
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 3
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 4
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 5
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 6
Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
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  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 2
  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 3
  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 4
  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 5
  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 6
  • Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513173
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х22
Вес, г.
880

Описание товара Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)

Внешний HDD Seagate Expansion[STKP12000400] с внутренней емкостью 12 ТБ предоставляет большое пространство для размещения различных файлов и позволяет создать полноценный архив данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с ребристыми боковыми стенками. Для подключения к ПК применяется интерфейс USB 3.2 Type-A, который обеспечивает пропускную способность 5 Гбит/с и широкую совместимость. При синхронизации диск автоматически распознается ОС Windows и не требует подключения дополнительного ПО. Питание накопителя осуществляется от сети.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Seagate Expansion[STKP12000400] с внутренней емкостью 12 ТБ предоставляет большое пространство для размещения различных файлов и позволяет создать полноценный архив данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с ребристыми боковыми стенками. Для подключения к ПК применяется интерфейс USB 3.2 Type-A, который обеспечивает пропускную способность 5 Гбит/с и широкую совместимость. При синхронизации диск автоматически распознается ОС Windows и не требует подключения дополнительного ПО. Питание накопителя осуществляется от сети.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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