Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
Внешний жесткий диск Synology — это надежное и компактное устройство для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, которым необходимо удобное решение для расширения памяти. Диск обладает объемом 960 Гб, что позволяет хранить внушительное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Форм-фактор 2.5 дюйма делает это устройство удобным для переноски, а черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Благодаря использованию технологии SSD, данный накопитель предлагает высокую скорость передачи данных, которая значительно превышает аналогичные показатели у традиционных HDD. Это обеспечивает более быстрое открытие файлов и запуск программ, что особенно важно для профессионалов, работающих с тяжелыми приложениями или большими объемами данных. Подключение осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует стабильную и высокоскоростную передачу данных. Synology, известный своим качеством и надежностью, предлагает производительные решения для хранения данных, и этот внешний SSD не исключение. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и скоростное устройство для хранения данных в элегантном корпусе.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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