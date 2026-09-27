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Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный

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Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 1
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 2
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 3
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 4
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 5
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 6
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 7
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 1
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 2
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 3
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 4
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 5
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 6
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 7
  • Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585481
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный

Внешний жесткий диск Samsung — это надежное и современное устройство хранения данных. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, он обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволит вам быстро и эффективно работать с большими объемами информации. Корпус накопителя выполнен из прочного металла, что защищает его от внешних воздействий и добавляет стильный внешний вид. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот SSD-диск легким и удобным для переноски, а элегантный черный цвет подчеркивает его современный дизайн. С брендом Samsung вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности устройства. Данный SSD-накопитель предлагает впечатляющий объем 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, включая видео, фото и документы. Это идеальное решение для тех, кому важна надежность, скорость и портативность в одном устройстве.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Описание
Внешний жесткий диск Samsung — это надежное и современное устройство хранения данных. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, он обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволит вам быстро и эффективно работать с большими объемами информации. Корпус накопителя выполнен из прочного металла, что защищает его от внешних воздействий и добавляет стильный внешний вид. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот SSD-диск легким и удобным для переноски, а элегантный черный цвет подчеркивает его современный дизайн. С брендом Samsung вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности устройства. Данный SSD-накопитель предлагает впечатляющий объем 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, включая видео, фото и документы. Это идеальное решение для тех, кому важна надежность, скорость и портативность в одном устройстве.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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