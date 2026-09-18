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Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)

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Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292561
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х7
Вес, г.
398

Описание товара Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)

Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов соответствует требованиям и стандартам защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B имеет емкость 4 Тб, что позволяет хранить и архивировать файлы. Защищенный корпус дает возможность брать устройство с собой, не опасаясь за сохранность данных. Винчестер внутри расположен на специальной высокотехнологичной подвеске. Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные на невероятно высокой скорости.

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов соответствует требованиям и стандартам защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B имеет емкость 4 Тб, что позволяет хранить и архивировать файлы. Защищенный корпус дает возможность брать устройство с собой, не опасаясь за сохранность данных. Винчестер внутри расположен на специальной высокотехнологичной подвеске. Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные на невероятно высокой скорости.
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Отзывы


Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B) - этот товар вы можете купить по цене 17570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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