Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Портативный жесткий диск, кабель USB 3.0, памятка по установке и настройке
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, г.
400
Описание товара Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный
Качественный внешний жесткий диск WD Elements Portable станет прекрасной заменой небольшим картам памяти и освободит немного места на вашем компьютере. Подключение внешнего жесткого диска WD Elements Portable происходит классическим способом через порт USB. Если использовать USB 3.0, то передача данных произойдет в разы быстрее в сравнении с USB 2.0. Работа модели происходит бесшумно. Материал, из которого выполнен корпус, прочный пластик. Поверхность изделия матовая, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Портативный жесткий диск, кабель USB 3.0, памятка по установке и настройке
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Качественный внешний жесткий диск WD Elements Portable станет прекрасной заменой небольшим картам памяти и освободит немного места на вашем компьютере. Подключение внешнего жесткого диска WD Elements Portable происходит классическим способом через порт USB. Если использовать USB 3.0, то передача данных произойдет в разы быстрее в сравнении с USB 2.0. Работа модели происходит бесшумно. Материал, из которого выполнен корпус, прочный пластик. Поверхность изделия матовая, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
взяла для хранения, второй диск этой фирмы, работает доступное пространство на диске 4.54тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Упаковка пришла целой. Объем соответствует заявленному. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешник доставили раньше срока, курьером, упаковка новая, запечатанная. Соответствует описанию, подключили к usb на задней панели компьютера. Информацию 120 гб закачали за один час, на скорости 35 кб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрое копирование Хороший объем Подключал к vmware для переноса виртуальных машин
Достоинства:
Комментарий:
изменяю свой отзыв на положительный, так как диск оказался рабочим, он не запускался потомучто его надо вставлять в юсб разъем синего цвета, так как этот диск не поддерживает старые входы юсб. Так что имейте ввиду при покупке. А так диск отличный.
Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный
Достоинства:
Комментарий:
взяла для хранения, второй диск этой фирмы, работает доступное пространство на диске 4.54тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Упаковка пришла целой. Объем соответствует заявленному. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешник доставили раньше срока, курьером, упаковка новая, запечатанная. Соответствует описанию, подключили к usb на задней панели компьютера. Информацию 120 гб закачали за один час, на скорости 35 кб/с.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрое копирование Хороший объем Подключал к vmware для переноса виртуальных машин
Достоинства:
Комментарий:
изменяю свой отзыв на положительный, так как диск оказался рабочим, он не запускался потомучто его надо вставлять в юсб разъем синего цвета, так как этот диск не поддерживает старые входы юсб. Так что имейте ввиду при покупке. А так диск отличный.