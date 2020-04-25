Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Интерфейс подключения
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299076
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х11
Вес, г.
400
Описание товара Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)
Внешний HDD WD My Passport обеспечивает надежное хранение данных и быстрый доступ к ним. Объем 5 ТБ предоставляет достаточно пространства для создания целого архива фотографий, видео, игр. Широкая совместимость запоминающего устройства и удобство подключения обеспечивается благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen1 Type-A. Прочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям, обладает оригинальной фактурой и отличается компактными размерами. В комплекте с портативным накопителем WD My Passport поставляется кабель синхронизации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Внешний HDD WD My Passport обеспечивает надежное хранение данных и быстрый доступ к ним. Объем 5 ТБ предоставляет достаточно пространства для создания целого архива фотографий, видео, игр. Широкая совместимость запоминающего устройства и удобство подключения обеспечивается благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen1 Type-A. Прочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям, обладает оригинальной фактурой и отличается компактными размерами. В комплекте с портативным накопителем WD My Passport поставляется кабель синхронизации.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Отличный выбор для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для хранения игр на PS5. 5 ТБ хватает с запасом, можно не париться о месте. Подключение через USB 3.0 - игры грузятся быстро, без задержек. Дизайн минималистичный, отлично смотрится рядом с приставкой. Батарею не расходует - это большой плюс!
Достоинства:
Идеальное решение для работы
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Использую для хранения рабочих проектов и резервных копий. HDD очень тихий, не мешает при работе. Корпус прочный, не скользит на столе. Форматирование прошло без проблем, система определила диск моментально. За месяц использования ни одного сбоя!
Достоинства:
Компактный и вместительный!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для хранения фото и видео с путешествий. 5 ТБ - это просто космос для моих архивов! Дизайн стильный, черный цвет не маркий. Особенно порадовало наличие USB Type-C - можно подключать к любому устройству. Скорость записи отличная, никаких зависаний. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Надежное хранение данных
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для бэкапов семейного архива. WD всегда славился надежностью, эта модель не подвела. Скорость передачи данных порадовала - 100 ГБ копируются за считанные минуты. В комплекте идет софт для резервного копирования, очень удобно.
Достоинства:
Стильный помощник!
Недостатки:
За свои деньги отличный
Комментарий:
Приобрела для хранения музыки и фильмов. Объем просто огромный, можно не экономить на качестве. Корпус компактный, легко помещается в сумку. Работает бесшумно, не греется. USB Type-C - это просто находка, не нужно искать специальный кабель. Очень довольна покупкой!
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)
Достоинства:
Отличный выбор для геймера!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для хранения игр на PS5. 5 ТБ хватает с запасом, можно не париться о месте. Подключение через USB 3.0 - игры грузятся быстро, без задержек. Дизайн минималистичный, отлично смотрится рядом с приставкой. Батарею не расходует - это большой плюс!
Достоинства:
Идеальное решение для работы
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Использую для хранения рабочих проектов и резервных копий. HDD очень тихий, не мешает при работе. Корпус прочный, не скользит на столе. Форматирование прошло без проблем, система определила диск моментально. За месяц использования ни одного сбоя!
Достоинства:
Компактный и вместительный!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купил для хранения фото и видео с путешествий. 5 ТБ - это просто космос для моих архивов! Дизайн стильный, черный цвет не маркий. Особенно порадовало наличие USB Type-C - можно подключать к любому устройству. Скорость записи отличная, никаких зависаний. За свои деньги - просто находка!
Достоинства:
Надежное хранение данных
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для бэкапов семейного архива. WD всегда славился надежностью, эта модель не подвела. Скорость передачи данных порадовала - 100 ГБ копируются за считанные минуты. В комплекте идет софт для резервного копирования, очень удобно.
Достоинства:
Стильный помощник!
Недостатки:
За свои деньги отличный
Комментарий:
Приобрела для хранения музыки и фильмов. Объем просто огромный, можно не экономить на качестве. Корпус компактный, легко помещается в сумку. Работает бесшумно, не греется. USB Type-C - это просто находка, не нужно искать специальный кабель. Очень довольна покупкой!