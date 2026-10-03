Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AHD710P-2TU31-CRD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб.
В наличии
Код товара: 194088
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A, USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
330
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AHD710P-2TU31-CRD)
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в сооТбетсТбии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем 2 Тб, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV6...
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2T...
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU3...
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 че...
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-C...
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" синий (AHD330-2TU31-CBL)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A, USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в сооТбетсТбии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем 2 Тб, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AHD710P-2TU31-CRD) - этот товар вы можете купить по цене 11880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AHD710P-2TU31-CRD)