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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196124
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
360

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S)

Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25M3 объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S Slim 2Tb (TS2TSJ25M3S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Transcend StoreJet 25M3 объединяет в себе великолепные противоударные качества со скоростным интерфейсом USB, позволяя пользователю наслаждаться высочайшей скоростью передачи данных и не переживать за сохранность устройства, благодаря надежной системе защиты от ударов.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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