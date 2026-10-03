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Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD)

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Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 1
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 2
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 3
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 4
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 5
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 6
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 7
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 1
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 2
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 3
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 4
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 5
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 6
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 7
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25&quot; USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254515
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD)
11 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
290

Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD)

Трехслойная конструкция корпуса HD650 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные по любой оси корпуса. Имеет яркий синий LED-индикатор, показывающий состояние питания и передачи данных. Корпус изготовлен из прочного композитного пластика, сверхустойчивого к царапинам и повреждениям. Интерфейс SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, контролируемую по синему светодиодному индикатору. HD650 полностью совместим с Windows 10.x (и более ранними операционными системами).



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Трехслойная конструкция корпуса HD650 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные по любой оси корпуса. Имеет яркий синий LED-индикатор, показывающий состояние питания и передачи данных. Корпус изготовлен из прочного композитного пластика, сверхустойчивого к царапинам и повреждениям. Интерфейс SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, контролируемую по синему светодиодному индикатору. HD650 полностью совместим с Windows 10.x (и более ранними операционными системами).


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-CRD) - стоимость товара 11650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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