Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)
Внешние жесткие диски Netac SSD представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой скорости передачи данных. Этот накопитель выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и облачен в прочный корпус, который сочетает в себе металл и пластик, обеспечивая дополнительную защиту данных от внешних воздействий. С объемом 500 Гб SSD-диск Netac предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, позволяя быстро и удобно управлять вашими данными. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует высокоскоростную передачу данных, позволяя работать с большими файлами, такими как видео или объемные проекты, без задержек. Диск выполнен в стильном черном цвете, что делает его элегантным дополнением к любому рабочему месту или портативному устройству. Внешние жесткие диски от компании Netac — это надежное решение для всех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в повседневной работе с цифровыми данными.
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