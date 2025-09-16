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Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black

21 Отзывы
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Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 1
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 2
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 3
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 4
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 5
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 1
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 2
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 3
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 4
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 5
  • Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485252
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
8 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, адаптер, кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
220

Описание товара Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black

Внешние жесткие диски NETAC представляют собой идеальное решение для надежного и быстрого хранения данных. Эти SSD накопители обладают компактным форм-фактором 1.8 дюйма, что делает их портативными и удобными в использовании. Изготовленные из прочного металлического корпуса, они обеспечивают не только надежную защиту внутреннего содержимого, но и стильный, современный внешний вид в элегантном черном цвете. Благодаря объему в 500 Гб, данные диски предоставляют достаточно места для хранения важной информации, мультимедийных файлов и других данных. Высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует молниеносную передачу данных и совместимость с современными устройствами, такими как ноутбуки, настольные ПК и другие гаджеты, оснащенные соответствующим портом. Бренд Netac является признанным лидером в области технологий хранения данных, и каждый продукт разрабатывается с акцентом на качество и долговечность. Если вы ищете надежный внешний накопитель для повседневного использования или для более серьезных задач, внешний жесткий диск NETAC SSD станет вашим верным помощником.



Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Размер соответствует, скорость хорошая. К телефону, телевизору подключился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал размер устройтва, комплектация ( мешочек и кабель с переходником). Скорость передачи отличная, 80гб с телефона перенес меньше чем за 2мин
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка, не вскрывал ась. В комплекте сам ssd, провод, переходник, мешочек. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю, гоняет большие объёмы данных на \"раз\"....
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление просто огонь. Надеюсь, проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
ссд в целом понравился, размером, скоростью и качеством работы. Но срок службы его оказался не велик, около 10 месяцев Рекомендую к покупке, но осадочек остался.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ивар С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. За пол года активного пользования жалоб нет
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально работает. дополню, если будут проблемы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Не видит ТВ Самсунг. Пришлось отдавать для форматирования на другой LG. Сейчас Самсунг видит
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший внешний жёсткий диск, в комплекте переходник юсб-тайп с, чтобы можно было подключить к телефону и т. д. 465 Гб полезного пространства, скорость записи как на скрине, примерно 42 Мб/с, через блютуз 3.0 примерно 330 Мб/с. Меня вполне устраивает, много места не занимает, по размеру чуть больше флешки. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Низкая скорость, падает с 380 до 20 мб/с после 5 минут записи, не рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм,определился в компе , но пришел в явно открытой ранее упаковке
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Марк Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск , как подключить к IPhone так и не разобрался
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
jason todd

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился диск, поставил на него внешнюю винду для легких задач, работает довольно шустро уже полгода, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный вместительный жесткий диск, пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Лизунова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Тест проведен Criystal_Disk_Mark 8.0.4 на материнке Gigabyte B550 Gaming XV2 с процессором AMD Ryzen 7 5800X через порт USB 3 с задней стороны платы через полчаса после переформатирования в NTFS (изначально диск приехал под форматом exFAT)
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
андрей с.

Достоинства:


Комментарий:
С чего бы начать. Наверное начну с начала Купил жене в подарок, проходила месяца 2 и файлы стали пропадать. Один два максимум а жена работает педагогом и документы ей нужны. Потом эта вещи которая уже лежит на помойке стала больше файлов убирать. Жена забила тревогу но все было счетно. Файлы не удалось восстановить К чему веду флешка Как АйТи специалист говорю прогонял через Викторию и не поверю что на второй месяц использования женского диска были такие заторы что как будто он проработал 20 лет на МКС Не берите если хотите без данных остаться
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
сам диск - без претензий пока, еще не тестировал, а за введение в заблуждение по комплектации снижаю оценку. вместо элегантного кожаного футляра - непонятный грязнобелый матерчатый мешочек. В сопроводительном описании - футляр кожаный.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Станислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Никаких затупов в работе не заметил. Покупкой доволен. Думал, что будет хуже .
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Vladimir S.

Достоинства:


Комментарий:
С ОБЩЕМ НОРМАЛЬНЫЙ ДИСК ХОТЬ СКОРОСТЬ ВРЕМЕНАМИ ПАДАЕТ ДОО 20МБ/С но это на обычном usb
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Как внешний диск это просто бомба. Очень быстрый. Телефон видит его. А вот для магнитол в машину возможно не стоит брать. На teyes luxe one 360 не определяется



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, адаптер, кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски NETAC представляют собой идеальное решение для надежного и быстрого хранения данных. Эти SSD накопители обладают компактным форм-фактором 1.8 дюйма, что делает их портативными и удобными в использовании. Изготовленные из прочного металлического корпуса, они обеспечивают не только надежную защиту внутреннего содержимого, но и стильный, современный внешний вид в элегантном черном цвете. Благодаря объему в 500 Гб, данные диски предоставляют достаточно места для хранения важной информации, мультимедийных файлов и других данных. Высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует молниеносную передачу данных и совместимость с современными устройствами, такими как ноутбуки, настольные ПК и другие гаджеты, оснащенные соответствующим портом. Бренд Netac является признанным лидером в области технологий хранения данных, и каждый продукт разрабатывается с акцентом на качество и долговечность. Если вы ищете надежный внешний накопитель для повседневного использования или для более серьезных задач, внешний жесткий диск NETAC SSD станет вашим верным помощником.


Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Размер соответствует, скорость хорошая. К телефону, телевизору подключился без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал размер устройтва, комплектация ( мешочек и кабель с переходником). Скорость передачи отличная, 80гб с телефона перенес меньше чем за 2мин
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заводская упаковка, не вскрывал ась. В комплекте сам ssd, провод, переходник, мешочек. Супер.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Использую неделю, гоняет большие объёмы данных на \"раз\"....
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Дмитрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление просто огонь. Надеюсь, проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
ссд в целом понравился, размером, скоростью и качеством работы. Но срок службы его оказался не велик, около 10 месяцев Рекомендую к покупке, но осадочек остался.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ивар С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. За пол года активного пользования жалоб нет
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Артем М.

Достоинства:


Комментарий:
пока нормально работает. дополню, если будут проблемы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Не видит ТВ Самсунг. Пришлось отдавать для форматирования на другой LG. Сейчас Самсунг видит
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший внешний жёсткий диск, в комплекте переходник юсб-тайп с, чтобы можно было подключить к телефону и т. д. 465 Гб полезного пространства, скорость записи как на скрине, примерно 42 Мб/с, через блютуз 3.0 примерно 330 Мб/с. Меня вполне устраивает, много места не занимает, по размеру чуть больше флешки. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Низкая скорость, падает с 380 до 20 мб/с после 5 минут записи, не рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм,определился в компе , но пришел в явно открытой ранее упаковке
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Марк Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск , как подключить к IPhone так и не разобрался
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
jason todd

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился диск, поставил на него внешнюю винду для легких задач, работает довольно шустро уже полгода, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный вместительный жесткий диск, пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Лизунова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Тест проведен Criystal_Disk_Mark 8.0.4 на материнке Gigabyte B550 Gaming XV2 с процессором AMD Ryzen 7 5800X через порт USB 3 с задней стороны платы через полчаса после переформатирования в NTFS (изначально диск приехал под форматом exFAT)
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
андрей с.

Достоинства:


Комментарий:
С чего бы начать. Наверное начну с начала Купил жене в подарок, проходила месяца 2 и файлы стали пропадать. Один два максимум а жена работает педагогом и документы ей нужны. Потом эта вещи которая уже лежит на помойке стала больше файлов убирать. Жена забила тревогу но все было счетно. Файлы не удалось восстановить К чему веду флешка Как АйТи специалист говорю прогонял через Викторию и не поверю что на второй месяц использования женского диска были такие заторы что как будто он проработал 20 лет на МКС Не берите если хотите без данных остаться
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
сам диск - без претензий пока, еще не тестировал, а за введение в заблуждение по комплектации снижаю оценку. вместо элегантного кожаного футляра - непонятный грязнобелый матерчатый мешочек. В сопроводительном описании - футляр кожаный.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Станислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Никаких затупов в работе не заметил. Покупкой доволен. Думал, что будет хуже .
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Vladimir S.

Достоинства:


Комментарий:
С ОБЩЕМ НОРМАЛЬНЫЙ ДИСК ХОТЬ СКОРОСТЬ ВРЕМЕНАМИ ПАДАЕТ ДОО 20МБ/С но это на обычном usb
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Как внешний диск это просто бомба. Очень быстрый. Телефон видит его. А вот для магнитол в машину возможно не стоит брать. На teyes luxe one 360 не определяется


Купить Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black - по цене 8490 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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