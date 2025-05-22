Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
Внешний жесткий диск Netac сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящий для современных пользователей, которым важны скорость, надежность и удобство использования. Этот внешний SSD-накопитель изготовлен из прочного металлического корпуса, обеспечивающего повышенную долговечность и защиту от внешних воздействий, что делает его идеальным выбором для активного использования в различных условиях. Объем памяти 500 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, документов, мультимедиа и других данных, необходимого для работы и отдыха. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма и минималистичный черный цвет добавляют устройству элегантность и делают его приятным дополнением к любому рабочему месту. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков до настольных ПК, что позволяет легко и быстро обмениваться информацией. Бренд Netac известен своими инновациями и высокими стандартами качества, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Этот внешний SSD-диск станет незаменимым помощником в вашем цифровом мире, сохраняя важные данные под рукой и в полной безопасности.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.