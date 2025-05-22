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Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)

6 Отзывы
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Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
7 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, кабель USB Type-C (на Type-C), кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
40

Описание товара Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)

Внешний жесткий диск Netac сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящий для современных пользователей, которым важны скорость, надежность и удобство использования. Этот внешний SSD-накопитель изготовлен из прочного металлического корпуса, обеспечивающего повышенную долговечность и защиту от внешних воздействий, что делает его идеальным выбором для активного использования в различных условиях. Объем памяти 500 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, документов, мультимедиа и других данных, необходимого для работы и отдыха. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма и минималистичный черный цвет добавляют устройству элегантность и делают его приятным дополнением к любому рабочему месту. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков до настольных ПК, что позволяет легко и быстро обмениваться информацией. Бренд Netac известен своими инновациями и высокими стандартами качества, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Этот внешний SSD-диск станет незаменимым помощником в вашем цифровом мире, сохраняя важные данные под рукой и в полной безопасности.



Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, кабель USB Type-C (на Type-C), кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, идеально подходящий для современных пользователей, которым важны скорость, надежность и удобство использования. Этот внешний SSD-накопитель изготовлен из прочного металлического корпуса, обеспечивающего повышенную долговечность и защиту от внешних воздействий, что делает его идеальным выбором для активного использования в различных условиях. Объем памяти 500 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, документов, мультимедиа и других данных, необходимого для работы и отдыха. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма и минималистичный черный цвет добавляют устройству элегантность и делают его приятным дополнением к любому рабочему месту. Современный интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами — от ноутбуков до настольных ПК, что позволяет легко и быстро обмениваться информацией. Бренд Netac известен своими инновациями и высокими стандартами качества, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Этот внешний SSD-диск станет незаменимым помощником в вашем цифровом мире, сохраняя важные данные под рукой и в полной безопасности.


Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.


Внешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK) - стоимость товара 7840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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