Top.Mail.Ru
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 1
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 2
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 3
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 4
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 5
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 6
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 4
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 5
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 6
  • Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
9 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)

Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH) - купить по цене 9240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...