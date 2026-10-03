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Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD)

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Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 1
Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 2
Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 3
Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 4
Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 1
  • Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 2
  • Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 3
  • Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 4
  • Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254393
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD)
9 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Комлектация
кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD)

Внешний жесткий диск A-Data — надежное решение для хранения больших объёмов данных. Объём 1 Тб позволяет всегда иметь под рукой фотографии, документы, фильмы или проекты. Благодаря компактному форм-фактору 2.5 дюйма и лёгкому весу всего 201 грамм, диск удобно брать с собой — он легко поместится даже в небольшой сумке или рюкзаке. Прочный корпус из пластика и резины защищает устройство от случайных повреждений, а яркий красный цвет выделяет его среди других гаджетов. Интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает быструю передачу файлов, что особенно важно для работы с крупными данными.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Комлектация
кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск A-Data — надежное решение для хранения больших объёмов данных. Объём 1 Тб позволяет всегда иметь под рукой фотографии, документы, фильмы или проекты. Благодаря компактному форм-фактору 2.5 дюйма и лёгкому весу всего 201 грамм, диск удобно брать с собой — он легко поместится даже в небольшой сумке или рюкзаке. Прочный корпус из пластика и резины защищает устройство от случайных повреждений, а яркий красный цвет выделяет его среди других гаджетов. Интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A обеспечивает быструю передачу файлов, что особенно важно для работы с крупными данными.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1TU31-CRD) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9350 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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