Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
150
Описание товара Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)
Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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