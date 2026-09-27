Top.Mail.Ru
Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602794
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)

Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac ZX10 1TB USB 3.2 (NT01ZX10-001T-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...