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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)

1 Отзывы
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150164
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
260

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)

Портативный жёсткий диск Transcend StoreJet 25H3 сочетает в себе невероятное быстродействие USB 3.0, обширный объём памяти, притягательный внешний вид и трёхуровневую систему защиты при падении.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)

Видеообзор Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)

08.06.2023
Александр

Достоинства:
Отличная скорость, компактный

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Отличный жестский диск, высокая скорость, размер небольшой, удобно брать с собой. Долго выбирал, изучал отчеты по испытаниям дисков на удар, влагу и другие внешние факторы. Это один из фаворитов. Для надежного хранения информации - хороший выбор. Надеюсь не придется проверять.



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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный жёсткий диск Transcend StoreJet 25H3 сочетает в себе невероятное быстродействие USB 3.0, обширный объём памяти, притягательный внешний вид и трёхуровневую систему защиты при падении.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)

Видеообзор Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.06.2023
Александр

Достоинства:
Отличная скорость, компактный

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Отличный жестский диск, высокая скорость, размер небольшой, удобно брать с собой. Долго выбирал, изучал отчеты по испытаниям дисков на удар, влагу и другие внешние факторы. Это один из фаворитов. Для надежного хранения информации - хороший выбор. Надеюсь не придется проверять.


Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Blue (TS2TSJ25H3B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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