Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV620S-2TU31-CBL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб.
В наличии
Код товара: 254500
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
темно-синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
400
Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV620S-2TU31-CBL)
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 2 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитВнешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 2TB black (HDTB520EK3...
-
В наличииЦена 11 270 руб.2818 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2T...
-
В наличииЦена 11 370 руб.2843 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU3...
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 че...
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-C...
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" синий (AHD330-2TU31-CBL)
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
темно-синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 2 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV620S-2TU31-CBL) - купить по цене 11370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV620S-2TU31-CBL)