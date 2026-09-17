Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power 1Tb Armor A15 Black/Green (SP010TBPHDA15S3K)
Накопитель HDD Silicon Power 1TB Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] – отличный вариант раз и навсегда решить проблему «заполненной» памяти твоего компьютера. Жесткий диск подойдет к любому современному устройству: персональному компьютеру, ноутбуку или телевизору. Кабель USB 3.0 - самый современный на сегодняшний день тип интерфейса подключения. Внешняя скорость передачи контента 5 Гбит/с - эта характеристика солидней почти в 10 раз, чем у интерфейса предыдущей модификации. 1000 гигабайт памяти - места хватит и для оцифрованных фотографий, и для семейного видео, и для рабочих документов. Внешний HDD Silicon Power Armor A15 [SP010TBPHDA15S3K] многофункционален: может хранить контент, создавать резервные копии, а также служить проводником для передачи файлов. Бесшумную работу обеспечивает скорость шпинделя - 5400 оборотов в минуту. Ваш компьютер будет работать как часы и без перегрева - вам не нужно беспокоиться о дополнительной системе охлаждения.
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