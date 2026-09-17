Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 106102
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х8
Вес, г.
297
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP020TBPHDA60S3K] – это ёмкое (2 ТБ) хранилище для ваших как рабочих, так и личных цифровых данных. Поддерживается подключение USB 3.0, что обеспечивает почти мгновенную скорость передачи данных. Файлы передаются на скорости порядка 5 Гбит/с. Для питания диска не нужно подключать дополнительные разъемы, благодаря низкой (5400 rpm) скорости шпинделя.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP020TBPHDA60S3K] – это ёмкое (2 ТБ) хранилище для ваших как рабочих, так и личных цифровых данных. Поддерживается подключение USB 3.0, что обеспечивает почти мгновенную скорость передачи данных. Файлы передаются на скорости порядка 5 Гбит/с. Для питания диска не нужно подключать дополнительные разъемы, благодаря низкой (5400 rpm) скорости шпинделя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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