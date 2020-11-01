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Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)

Артикул: 106102
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb A60 SP020TBPHDA60S3K Armor 2.5&quot дюйм черный - фото 5
7 170 руб. 
Купить
+ 59 КэтКоинов
Артикул: 106102
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.28
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм85.9x23.2x138.5
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, резина
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 [SP020TBPHDA60S3K] – это ёмкое (2 ТБ) хранилище для ваших как рабочих, так и личных цифровых данных. Поддерживается подключение USB 3.0, что обеспечивает почти мгновенную скорость передачи данных. Файлы передаются на скорости порядка 5 Гбит/с. Для питания диска не нужно подключать дополнительные разъемы, благодаря низкой (5400 rpm) скорости шпинделя.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)

Видеообзор Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K)


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний HDD Silicon Power Armor A60 2Tb (SP020TBPHDA60S3K) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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