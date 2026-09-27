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Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный

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Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 2
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 3
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 4
Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 3
  • Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 4
  • Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407326
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.15

Описание товара Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный

1 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе конструкции данной модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что вместе с передовыми технологиями обработки данных обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) соответствует формату 2.5”, за счет чего отличается сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Сам корпус диска выполнен из качественного пластика с текстурированным покрытием, что обеспечивает высокую устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает стильным дизайном. Для подключения используется интерфейс USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью. Комплект поставки включает в себя кабель синхронизации.

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
1 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе конструкции данной модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что вместе с передовыми технологиями обработки данных обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) соответствует формату 2.5”, за счет чего отличается сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Сам корпус диска выполнен из качественного пластика с текстурированным покрытием, что обеспечивает высокую устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает стильным дизайном. Для подключения используется интерфейс USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью. Комплект поставки включает в себя кабель синхронизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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