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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)

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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)
10 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)

Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP010TBPHD66SS3K] благодаря защищенной конструкции способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия и станет надежным помощником для хранения важных данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с мягким резиновым бампером, который поглощает удары и сохраняет целостность при незначительных падениях. Стандарт IPX4 подчеркивает устойчивость к влаге и пыли. HDD Silicon Power Armor A66 обладает емкостью 1 ТБ, поэтому позволяет хранить довольно большое количество различного контента. В комплекте поставляется кабель USB, для удобной фиксации которого на корпусе имеются специальные пазы.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP010TBPHD66SS3K] благодаря защищенной конструкции способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия и станет надежным помощником для хранения важных данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с мягким резиновым бампером, который поглощает удары и сохраняет целостность при незначительных падениях. Стандарт IPX4 подчеркивает устойчивость к влаге и пыли. HDD Silicon Power Armor A66 обладает емкостью 1 ТБ, поэтому позволяет хранить довольно большое количество различного контента. В комплекте поставляется кабель USB, для удобной фиксации которого на корпусе имеются специальные пазы.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 1Tb (SP010TBPHD66SS3K) - стоимость товара 10420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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