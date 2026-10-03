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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
9 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)

Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK) – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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