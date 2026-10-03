Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный
Внешний SSD-накопитель Kingston XS1000 — невероятно удобное решение для резервного копирования файлов. Его элегантный и компактный форм-фактор идеально впишется в ваш образ жизни: этот накопитель можно с легкостью брать с собой куда угодно. Однако, не позволяйте размерам ввести вас в заблуждение — это миниатюрное устройство может похвастаться скоростью до 1050 Мб/с1 и емкостью до 2 ТБ2, обеспечивая достаточное быстродействие и пространство для хранения ваших ценных данных. Благодаря непревзойденному удобству и впечатляющим возможностям хранения XS1000 с включенным в комплект кабелем USB Type-C3 на Type-A станет вашим надежным партнером по беспроблемному резервному копированию файлов. Ваши важные документы, видео и фотоальбомы, мультимедийные файлы всегда будут под рукой. Распрощайтесь с громоздкими устройствами и поприветствуйте оптимизированную эффективность хранения данных на внешнем твердотельном накопителе XS1000. Абсолютная портативность Этот компактный, изящный, полностью черный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, помещается на ладони и позволяет без труда брать нужные файлы с собой.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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