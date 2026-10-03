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Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный

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Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641603
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный

Внешний SSD-накопитель Kingston XS1000 — невероятно удобное решение для резервного копирования файлов. Его элегантный и компактный форм-фактор идеально впишется в ваш образ жизни: этот накопитель можно с легкостью брать с собой куда угодно. Однако, не позволяйте размерам ввести вас в заблуждение — это миниатюрное устройство может похвастаться скоростью до 1050 Мб/с1 и емкостью до 2 ТБ2, обеспечивая достаточное быстродействие и пространство для хранения ваших ценных данных. Благодаря непревзойденному удобству и впечатляющим возможностям хранения XS1000 с включенным в комплект кабелем USB Type-C3 на Type-A станет вашим надежным партнером по беспроблемному резервному копированию файлов. Ваши важные документы, видео и фотоальбомы, мультимедийные файлы всегда будут под рукой. Распрощайтесь с громоздкими устройствами и поприветствуйте оптимизированную эффективность хранения данных на внешнем твердотельном накопителе XS1000. Абсолютная портативность Этот компактный, изящный, полностью черный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, помещается на ладони и позволяет без труда брать нужные файлы с собой.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Kingston XS1000 1TB (SXS1000/1000G) черный




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD-накопитель Kingston XS1000 — невероятно удобное решение для резервного копирования файлов. Его элегантный и компактный форм-фактор идеально впишется в ваш образ жизни: этот накопитель можно с легкостью брать с собой куда угодно. Однако, не позволяйте размерам ввести вас в заблуждение — это миниатюрное устройство может похвастаться скоростью до 1050 Мб/с1 и емкостью до 2 ТБ2, обеспечивая достаточное быстродействие и пространство для хранения ваших ценных данных. Благодаря непревзойденному удобству и впечатляющим возможностям хранения XS1000 с включенным в комплект кабелем USB Type-C3 на Type-A станет вашим надежным партнером по беспроблемному резервному копированию файлов. Ваши важные документы, видео и фотоальбомы, мультимедийные файлы всегда будут под рукой. Распрощайтесь с громоздкими устройствами и поприветствуйте оптимизированную эффективность хранения данных на внешнем твердотельном накопителе XS1000. Абсолютная портативность Этот компактный, изящный, полностью черный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, помещается на ладони и позволяет без труда брать нужные файлы с собой.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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