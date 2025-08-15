Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 633545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, кг.
1.56
Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)
Стильный и быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства с прицелом на будущее. И никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово к работе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Стильный и быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства с прицелом на будущее. И никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово к работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Внешний жёсткий диск 4 Тб соответствует заявленной,подключил кое что перенес вроде пока нормально посмотрим как дальше диск покажет себя в деле, цена приемлема спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, сейчас 4 Тб соответствует, предыдущий был 2 Тб и тоже много лет работал без проблем, Надеюсь и новый 4 Тб будет много лет радовать.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, упакован нормально, скорость хорошая Посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок в начале сентября, жалоб пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро. Надежный. Накачала уже кучу файлов на него.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь внешними HDD от Toshiba. Никаких вопросов к качеству никогда не возникало. Диск приехал быстро. SMART у диска идеальный. При копировании диска практически не слышно. Не сильно греется, даже при длительном копировании. Индикатор состояния также присутствует. Немного изменили дизайн, вроде стало симпатичнее. А вот ножки резиновые отсутствуют, хотя для меня это не особо критично. В общем, диском пока очень доволен. Идеальный вариант для бэкапов.
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)
Достоинства:
Комментарий:
Внешний жёсткий диск 4 Тб соответствует заявленной,подключил кое что перенес вроде пока нормально посмотрим как дальше диск покажет себя в деле, цена приемлема спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, сейчас 4 Тб соответствует, предыдущий был 2 Тб и тоже много лет работал без проблем, Надеюсь и новый 4 Тб будет много лет радовать.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее, упакован нормально, скорость хорошая Посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок в начале сентября, жалоб пока нет
Достоинства:
Комментарий:
Работает быстро. Надежный. Накачала уже кучу файлов на него.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь внешними HDD от Toshiba. Никаких вопросов к качеству никогда не возникало. Диск приехал быстро. SMART у диска идеальный. При копировании диска практически не слышно. Не сильно греется, даже при длительном копировании. Индикатор состояния также присутствует. Немного изменили дизайн, вроде стало симпатичнее. А вот ножки резиновые отсутствуют, хотя для меня это не особо критично. В общем, диском пока очень доволен. Идеальный вариант для бэкапов.