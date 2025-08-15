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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)

6 Отзывы
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Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 3
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 4
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 5
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 6
Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633545
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х4
Вес, кг.
1.56

Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)

Стильный и быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства с прицелом на будущее. И никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово к работе.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba Canvio basics 4TB black (HDTB540EK3CA)

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Борис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний жёсткий диск 4 Тб соответствует заявленной,подключил кое что перенес вроде пока нормально посмотрим как дальше диск покажет себя в деле, цена приемлема спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, сейчас 4 Тб соответствует, предыдущий был 2 Тб и тоже много лет работал без проблем, Надеюсь и новый 4 Тб будет много лет радовать.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Марат З.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, упакован нормально, скорость хорошая Посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок в начале сентября, жалоб пока нет
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро. Надежный. Накачала уже кучу файлов на него.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2023
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь внешними HDD от Toshiba. Никаких вопросов к качеству никогда не возникало. Диск приехал быстро. SMART у диска идеальный. При копировании диска практически не слышно. Не сильно греется, даже при длительном копировании. Индикатор состояния также присутствует. Немного изменили дизайн, вроде стало симпатичнее. А вот ножки резиновые отсутствуют, хотя для меня это не особо критично. В общем, диском пока очень доволен. Идеальный вариант для бэкапов.



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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства с прицелом на будущее. И никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово к работе.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Борис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний жёсткий диск 4 Тб соответствует заявленной,подключил кое что перенес вроде пока нормально посмотрим как дальше диск покажет себя в деле, цена приемлема спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, сейчас 4 Тб соответствует, предыдущий был 2 Тб и тоже много лет работал без проблем, Надеюсь и новый 4 Тб будет много лет радовать.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Марат З.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, упакован нормально, скорость хорошая Посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок в начале сентября, жалоб пока нет
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает быстро. Надежный. Накачала уже кучу файлов на него.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2023
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь внешними HDD от Toshiba. Никаких вопросов к качеству никогда не возникало. Диск приехал быстро. SMART у диска идеальный. При копировании диска практически не слышно. Не сильно греется, даже при длительном копировании. Индикатор состояния также присутствует. Немного изменили дизайн, вроде стало симпатичнее. А вот ножки резиновые отсутствуют, хотя для меня это не особо критично. В общем, диском пока очень доволен. Идеальный вариант для бэкапов.


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