Top.Mail.Ru
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 1
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 2
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 3
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 4
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 5
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 5
  • Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 
Начислим 280 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA
17 480 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, чехол
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
90

Описание товара Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA

Этот компактный и изящный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, доступен в черном или красном цвете и помещается на ладони, позволяя без труда брать нужные файлы с собой. Берите с собой всё что нужно. Перемещайте и храните документы, файлы и видео большого размера без задержек. Расширьте свою цифровую библиотеку благодаря большой емкости, чтобы сохранить самые ценные моменты жизни. Благодаря обратной совместимости с USB 3.2 Gen 1, обеспечивающей беспрепятственное подключение к более старым устройствам, достигается скорость чтения/записи до 1050 МБ/с.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень миниатюрный и шустрый, индексация базы прошла быстрее, чем когда-либо, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, надёжный SSD диск 2тб пока можно купить за 15т, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество , упаковка не нарушена , скорость передачи устраивает . советую !
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
ну норм оригинал, и как обычно не хватает +- 140 ГБ в двоичной системе счисления.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, чехол
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Этот компактный и изящный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, доступен в черном или красном цвете и помещается на ладони, позволяя без труда брать нужные файлы с собой. Берите с собой всё что нужно. Перемещайте и храните документы, файлы и видео большого размера без задержек. Расширьте свою цифровую библиотеку благодаря большой емкости, чтобы сохранить самые ценные моменты жизни. Благодаря обратной совместимости с USB 3.2 Gen 1, обеспечивающей беспрепятственное подключение к более старым устройствам, достигается скорость чтения/записи до 1050 МБ/с.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень миниатюрный и шустрый, индексация базы прошла быстрее, чем когда-либо, не греется.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, надёжный SSD диск 2тб пока можно купить за 15т, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество , упаковка не нарушена , скорость передачи устраивает . советую !
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Надежда Д.

Достоинства:


Комментарий:
ну норм оригинал, и как обычно не хватает +- 140 ГБ в двоичной системе счисления.


Купить Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - по цене 17480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...