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Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)

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Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 4
Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292566
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
600

Описание товара Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)

Внешний жесткий диск WD My Book 6TB, выполненный в формате 3,5 дюйма, обеспечит надежное хранение до 6 терабайт информации. Накопитель совместим с компьютерами, работающими на операционной системе как Windows, так и MacOS.Для соединения с ПК и другими совместимыми устройствами используется интерфейс стандарта USB 3.0, позволяющий передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Соответствующий кабель прилагается. Для питания внешнего диска необходимо дополнительно подключать его к бытовой сети через адаптер, также входящий в комплект.Корпус портативного накопителя классического черного цвета выполнен в современном стиле Western Digital, подразумевающем сочетание гладких и рифленых поверхностей. Широкие мягкие опоры обеспечивают устойчивое размещение внешнего жесткого диска WD My Book 6TB на ровной поверхности и эффективно гасят вибрации, возникающие при работе устройства.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
6 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск WD My Book 6TB, выполненный в формате 3,5 дюйма, обеспечит надежное хранение до 6 терабайт информации. Накопитель совместим с компьютерами, работающими на операционной системе как Windows, так и MacOS.Для соединения с ПК и другими совместимыми устройствами используется интерфейс стандарта USB 3.0, позволяющий передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Соответствующий кабель прилагается. Для питания внешнего диска необходимо дополнительно подключать его к бытовой сети через адаптер, также входящий в комплект.Корпус портативного накопителя классического черного цвета выполнен в современном стиле Western Digital, подразумевающем сочетание гладких и рифленых поверхностей. Широкие мягкие опоры обеспечивают устойчивое размещение внешнего жесткого диска WD My Book 6TB на ровной поверхности и эффективно гасят вибрации, возникающие при работе устройства.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
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