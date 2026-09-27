Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)
Внешний жесткий диск WD My Book 6TB, выполненный в формате 3,5 дюйма, обеспечит надежное хранение до 6 терабайт информации. Накопитель совместим с компьютерами, работающими на операционной системе как Windows, так и MacOS.Для соединения с ПК и другими совместимыми устройствами используется интерфейс стандарта USB 3.0, позволяющий передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Соответствующий кабель прилагается. Для питания внешнего диска необходимо дополнительно подключать его к бытовой сети через адаптер, также входящий в комплект.Корпус портативного накопителя классического черного цвета выполнен в современном стиле Western Digital, подразумевающем сочетание гладких и рифленых поверхностей. Широкие мягкие опоры обеспечивают устойчивое размещение внешнего жесткого диска WD My Book 6TB на ровной поверхности и эффективно гасят вибрации, возникающие при работе устройства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 240 руб.5810 руб. в СплитВнешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)
-
В наличииЦена 23 260 руб.5815 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK)
-
В наличииЦена 24 380 руб.6095 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый
-
В наличииЦена 27 050 руб.6763 руб. в СплитВнешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Сини...
-
В наличииЦена 28 050 руб.7013 руб. в СплитВнешний SSD Kingston XS2000 2.0T (SXS2000/2000G)
-
В наличииЦена 103 600 руб.25900 руб. в СплитВнешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
-
В наличииЦена 190 490 руб.47623 руб. в СплитВнешний SSD Synology SATA 2.5" 1920GB 6GB/S SAT5221-1920G
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Book (New) 6Tb (WDBBGB0060HBK-EESN)