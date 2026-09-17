Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)
Универсальный внешний HDD Silicon Power 2TB Armor A30 [SP020TBPHDA30S3K] 2.5 USB 3.0 Black обладает надежной защитой от внешних воздействий. Небольшой 2,5-дюймовый корпус черного цвета с закрепленным сбоку USB кабелем выглядит стильно и практично. Специальный силикагель, из которого сделан корпус, обладает высокой ударопрочностью. Также обеспечены и внутренние системы для защиты накопителя от ударов и сотрясений. Портативный накопитель способен обмениваться информацией со скоростью 5 Гбит/с по интерфейсу USB 3.0. Если же используется интерфейс USB 2.0, скорость передачи сокращается до 480 Мбит/с. Это небольшое устройство весит всего 181 грамм. Его удобно использовать для перемещения важной информации, не боясь по неосторожности потерять ее.
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