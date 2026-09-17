Внешний HDD Silicon Power Armor A15 1Tb Black (SP010TBPHDA15S3L)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A15 1Tb Black (SP010TBPHDA15S3L)
Внешний HDD Silicon Power Armor A15 [SP010TBPHDA15S3L] является удобным и портативным накопителем, предназначенным для подключения как внешнее устройство. Интересный дизайн корпуса выполнен в черной и красной цветовой гамме, выделяется среди других моделей. Особенностью диска является защита от ударов, проверенная по стандартам американских военных, проведен тест на падение. Безопасное и качественное хранение файлов – основная задача устройства.Скоростная передача необходимого контента осуществляется благодаря USB 3.0. Объем памяти 1 ТБ и скорость передачи 600 Мбит/с делает работу с HDD Silicon Power Armor A15 Red необременительной. Данная модель не зависит от источника питания, зарядка совершается непосредственно через порт USB. В комплект поставки также входит вся необходимая документация.
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