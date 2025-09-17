Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб.
В наличии
Код товара: 633547
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Загружаем...
9 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, кг.
1.15
Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)
Внешний HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB510EK3AA] является надежным запоминающим устройством с интерфейсом подключения USB, поэтому совместим с компьютерами и другими устройствами. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества документов, приложений и различного мультимедийного контента. Toshiba Canvio Basics выполнен в пластиковом черном корпусе с плавными очертаниями, компактными габаритами и практичной поверхностью. В комплекте с накопителем поставляется кабель USB для простой синхронизации с необходимым оборудованием.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB510EK3AA] является надежным запоминающим устройством с интерфейсом подключения USB, поэтому совместим с компьютерами и другими устройствами. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества документов, приложений и различного мультимедийного контента. Toshiba Canvio Basics выполнен в пластиковом черном корпусе с плавными очертаниями, компактными габаритами и практичной поверхностью. В комплекте с накопителем поставляется кабель USB для простой синхронизации с необходимым оборудованием.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство , пришло за день, коробка была целой, пока что работой его доволен
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий,компактный. подключился к PS5. Игры только устанавливаются для PS4 и ниже
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в потрепанной коробке и меньшего объёма (500Гб вместо 1 Тб)
Достоинства:
Комментарий:
Наконец хватает места на ноутбуке. Хотела диск именно Toshiba. Всё, как заявлено. Загружается быстро. По доставке тоже нет нареканий. шнур в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый. Подсоединил к маку, работает, скорость записи приемлемая.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Приобрёл у вас жёсткий диск, ни одна система его не видит. Пробывал подключать и компьютеру и ноутбуку, пс4 бесполезно. Прошу решение данного вопроса.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. Скорость работы прекрасная, по крайней мере если пользоваться правильно через USB 3.0
Достоинства:
Комментарий:
отвалился,через месяц слот для кабеля жесть ,хуже нет ничего не берите выкините просто деньги!!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар довольна работает быстро размер небольшой, очень удобно брать с собой спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
диск отличный,работает бесшумно,скорость отличная.я доволен ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. До терабайта не хватает 80гб, но да ладно
Достоинства:
Комментарий:
На мой взгляд HDD за данную цену на 4/5 (если прослужит долго). К внешнему виду претензий нет. Из того что бросается в глаза, когда начинаешь рассматривать его дома - это наклейка на которой написано, что диск на 500GB (скорее всего паль), а заказывал на 1000GB (но диск действительно на 1000GB, проверил несколькими программами и они показали все гуд, нет битых секторов и объем как указан. В довесок и сам его забил файлами под завязку и всё работало) . Скорость записи на подключении 3.0 достигает 120 МБ/с, но явление это не постоянное в среднем около 50-60 МБ/с, программа показала около 30 МБ/с. Файлы объемом до 2-2,5GB на диск записывает за 1-1,5 мин. При записи больших объемов бывают просадки по скорости, в основном это заметил при долгом подключении диска (может связано с нагревом).
Достоинства:
Комментарий:
Кажется не качественным. Корпус выглядит очень дешево. Внутри какая то мелкая частица болтается по корпусу, надеюсь не сломает механизм. Работает пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Жесткий диск на 1 ТБ, брала для скачивание фотографий , пришло все целое , провод есть
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск пришел в целостности, рабочий, скорость копирования в среднем около 130-140 мб/сек. Считаю за свою цену очень не плохо. Надеюсь проживет долго, покупался для хранения старых фоток/видео.
Достоинства:
Комментарий:
доставка хорошая . одна из лутших катрта зять одобрил
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Первое впечатление хорошее. Подключили к ПК без проблем. Скорость передачи быстрая. Посмотрим как дальше себя покажет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный внешний жесткий диск, доставка буквально на следующий день! без проблем распознается пк
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла не порвана, сам жесткий диск работает
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее устройство , пришло за день, коробка была целой, пока что работой его доволен
Достоинства:
Комментарий:
лёгкий,компактный. подключился к PS5. Игры только устанавливаются для PS4 и ниже
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в потрепанной коробке и меньшего объёма (500Гб вместо 1 Тб)
Достоинства:
Комментарий:
Наконец хватает места на ноутбуке. Хотела диск именно Toshiba. Всё, как заявлено. Загружается быстро. По доставке тоже нет нареканий. шнур в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый. Подсоединил к маку, работает, скорость записи приемлемая.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте. Приобрёл у вас жёсткий диск, ни одна система его не видит. Пробывал подключать и компьютеру и ноутбуку, пс4 бесполезно. Прошу решение данного вопроса.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует характеристикам. Скорость работы прекрасная, по крайней мере если пользоваться правильно через USB 3.0
Достоинства:
Комментарий:
отвалился,через месяц слот для кабеля жесть ,хуже нет ничего не берите выкините просто деньги!!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший товар довольна работает быстро размер небольшой, очень удобно брать с собой спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
диск отличный,работает бесшумно,скорость отличная.я доволен ,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. До терабайта не хватает 80гб, но да ладно
Достоинства:
Комментарий:
На мой взгляд HDD за данную цену на 4/5 (если прослужит долго). К внешнему виду претензий нет. Из того что бросается в глаза, когда начинаешь рассматривать его дома - это наклейка на которой написано, что диск на 500GB (скорее всего паль), а заказывал на 1000GB (но диск действительно на 1000GB, проверил несколькими программами и они показали все гуд, нет битых секторов и объем как указан. В довесок и сам его забил файлами под завязку и всё работало) . Скорость записи на подключении 3.0 достигает 120 МБ/с, но явление это не постоянное в среднем около 50-60 МБ/с, программа показала около 30 МБ/с. Файлы объемом до 2-2,5GB на диск записывает за 1-1,5 мин. При записи больших объемов бывают просадки по скорости, в основном это заметил при долгом подключении диска (может связано с нагревом).
Достоинства:
Комментарий:
Кажется не качественным. Корпус выглядит очень дешево. Внутри какая то мелкая частица болтается по корпусу, надеюсь не сломает механизм. Работает пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Жесткий диск на 1 ТБ, брала для скачивание фотографий , пришло все целое , провод есть
Достоинства:
Комментарий:
Жёсткий диск пришел в целостности, рабочий, скорость копирования в среднем около 130-140 мб/сек. Считаю за свою цену очень не плохо. Надеюсь проживет долго, покупался для хранения старых фоток/видео.
Достоинства:
Комментарий:
доставка хорошая . одна из лутших катрта зять одобрил
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Первое впечатление хорошее. Подключили к ПК без проблем. Скорость передачи быстрая. Посмотрим как дальше себя покажет.
Достоинства:
Комментарий:
отличный внешний жесткий диск, доставка буквально на следующий день! без проблем распознается пк
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла не порвана, сам жесткий диск работает