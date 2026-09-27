Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)
Внешний HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] – это надежное устройство для хранения данных. Особое внимание уделено оформлению накопителя. Внешний корпус исполнен из пластика и резины. Материалы имеют повышенную прочность, которая позволяет сохранить целостность содержимого даже при падении бокса. Устройство прошло испытание на прочность и имеет американский военный сертификат. Даже при самых сложных механических воздействиях жесткий диск не пострадает. По углам и по бокам имеются специальные выступы из резины, которые фиксируют кабель USB вокруг корпуса. Такая задумка позволяет держать все компоненты вместе. HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] предназначен для хранения информации объемом до 1TБ. Устройство актуально для сбережения фотографий и видео-файлов. Небольшие габариты и минимальный вес в 181 г позволяет брать оборудование в любую поездку, в том числе на активные виды отдыха. Надежная защита обеспечит полную сохранность данных в любых условиях.
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