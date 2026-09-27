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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62183
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
белый
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
320

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)

Внешний HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] – это надежное устройство для хранения данных. Особое внимание уделено оформлению накопителя. Внешний корпус исполнен из пластика и резины. Материалы имеют повышенную прочность, которая позволяет сохранить целостность содержимого даже при падении бокса. Устройство прошло испытание на прочность и имеет американский военный сертификат. Даже при самых сложных механических воздействиях жесткий диск не пострадает. По углам и по бокам имеются специальные выступы из резины, которые фиксируют кабель USB вокруг корпуса. Такая задумка позволяет держать все компоненты вместе. HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] предназначен для хранения информации объемом до 1TБ. Устройство актуально для сбережения фотографий и видео-файлов. Небольшие габариты и минимальный вес в 181 г позволяет брать оборудование в любую поездку, в том числе на активные виды отдыха. Надежная защита обеспечит полную сохранность данных в любых условиях.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A30 1Tb (SP010TBPHDA30S3W)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
белый
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] – это надежное устройство для хранения данных. Особое внимание уделено оформлению накопителя. Внешний корпус исполнен из пластика и резины. Материалы имеют повышенную прочность, которая позволяет сохранить целостность содержимого даже при падении бокса. Устройство прошло испытание на прочность и имеет американский военный сертификат. Даже при самых сложных механических воздействиях жесткий диск не пострадает. По углам и по бокам имеются специальные выступы из резины, которые фиксируют кабель USB вокруг корпуса. Такая задумка позволяет держать все компоненты вместе. HDD Silicon Power 1TB Armor A30 [SP010TBPHDA30S3W] предназначен для хранения информации объемом до 1TБ. Устройство актуально для сбережения фотографий и видео-файлов. Небольшие габариты и минимальный вес в 181 г позволяет брать оборудование в любую поездку, в том числе на активные виды отдыха. Надежная защита обеспечит полную сохранность данных в любых условиях.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0
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