Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EW3AA) бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EW3AA) бежевый
1 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе конструкции данной модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что вместе с передовыми технологиями обработки данных обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Toshiba Canvio Advance (HDTCA10EK3AA) соответствует формату 2.5”, за счет чего отличается сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Сам корпус диска выполнен из качественного пластика с текстурированным покрытием, что обеспечивает высокую устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, модель обладает стильным дизайном. Для подключения используется интерфейс USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью. Комплект поставки включает в себя кабель синхронизации.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, Черные, seagate 1 тб
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